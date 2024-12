Basketball: Hartenstein erreicht mit Oklahoma das Finale des NBA-Cups

1 Oklahomas Center Isaiah Hartenstein steuerte 21 Punkte beim Halbfinal-Sieg im NBA Cup bei. Foto: Ian Maule/AP/dpa

Las Vegas - Basketball-Profi Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben das Finale des NBA-Cups erreicht. Das Team des deutschen Centers bezwang im Halbfinale beim Final Four in Las Vegas die Houston Rockets mit 111:96 (41:42). Im Endspiel am Dienstag (Ortszeit) warten die Milwaukee Bucks mit dem griechischen Superstar Giannis Antetokounmpo, die die Atlanta Hawks mit 110:102 (55:49) besiegten.

Im Halbfinale überzeugte Hartenstein mit 21 Punkten und acht Rebounds. Nur der kanadische Topspieler Shai Gilgeous-Alexander war mit 32 Zählern treffsicherer und führte die Thunder ins Finale.

Zuvor zogen die Bucks durch einen knappen Erfolg über Atlanta ins Endspiel ein. Antetokounmpo erzielte 32 Punkte, holte 14 Rebounds und besaß großen Anteil am Erfolg des Teams aus Milwaukee.

In der ersten Auflage des NBA-Cups hatten die Los Angeles Lakers im vergangenen Jahr die Indiana Pacers mit 123:109 bezwungen.