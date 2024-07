Basketball-Event in Esslingen: Dunkings auf dem Esslinger Marktplatz

Basketball-Event in Esslingen

1 Der 3x3-Modus, bei dem beide Basketball-Teams auf einen Korb werfen, macht das Spielgeschehen „schneller und intensiver“. Foto: BBW

Beim 3x3-Basketball-Turnier ist am Wochenende in der Esslinger Innenstadt einiges geboten. Das jeweilige Siegerteam qualifiziert sich für die deutschen Meisterschaften.











Gezielte Würfe, gekonnte Dunkings sowie spannende Basketball-Duelle werden von Freitagmittag bis Sonntagabend in der Esslinger Innenstadt zu sehen sein. Der Marktplatz verwandelt sich zu einer Basketball-Arena unter freiem Himmel. Statt eines Handballes fliegt in diesem Jahr beim Marktplatzturnier eine orangefarbene Kugel durch die Luft. Denn das traditionelle Handball-Marktplatzturnier entfällt und so wurde ein attraktiver Ersatz gefunden. Auf Tribünen rund um drei Spielfelder auf dem Marktplatz werden knapp 250 Personen die Spiele verfolgen können.