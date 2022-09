1 Franz Wagner ist ein Top-Scorer für Deutschland. Foto: dpa/Federico Gambarini

Die deutschen Basketballer haben bei der Heim-EM auf schnellstem Weg das Achtelfinale erreicht. Nachdem das Team Litauen besiegt hatte, leistete Frankreich die nötige Schützenhilfe zum Sprung in die Finalrunde.















Deutschlands Basketballer haben dank fremder Hilfe vorzeitig den Einzug ins EM-Achtelfinale geschafft. Nach dem 78:74 (42:39)-Sieg der Franzosen gegen Außenseiter Ungarn ist das Team von Bundestrainer Gordon Herbert nicht mehr von einem der vier ersten Plätze in Gruppe B zu verdrängen. Deutschland hatte am Sonntag Mitfavorit Litauen mit 109:107 nach zwei Verlängerungen besiegt und so den dritten Erfolg im dritten Spiel eingefahren. Am Dienstag (20.30 Uhr/Magentasport) geht es im vorletzten Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Slowenien mit NBA-Star Luka Doncic.

Bei den Franzosen überzeugte NBA-Center Rudy Gobert mit 15 Punkten und neun Rebounds. Hinter Deutschland sind in Slowenien, Frankreich und Bosnien-Herzegowina drei Teams mit je zwei Siegen gleichauf. Für Litauen und Ungarn, jeweils null Siege, wird das Erreichen des Achtelfinals immer schwieriger.

Deutschland ist Tabellenführer

Am Samstag (ab 10. September) geht es in der Mercedes-Benz Arena gegen ein Team aus der Gruppe B mit Spanien und der Türkei. Deutschland ist derzeit Tabellenführer der Gruppe B. Franz Wagner war in der mit 18.017 Fans ausverkauften Kölner Lanxess Arena mit 32 Punkten bester deutscher Scorer, Schröder kam auf 25 Punkte und acht Assists. Für Litauen erzielte Jonas Valanciunas 34 Zähler. Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte zuvor bereits die Franzosen und Bosnien-Herzegowina besiegt.

Zum Abschluss der Gruppe warten am Dienstag und Mittwoch (beide 20.30 Uhr/MagentaSport) noch Europameister Slowenien um NBA-Superstar Luka Doncic sowie die Ungarn.