Die Riesen Ludwigsburg sind das heißeste Team der Basketball Champions League. Zumindest rangierte die Truppe von Trainer Josh King seit dem vergangenen Spieltag auf Platz eins des sogenannten Power-Rankings, das die Formkurve aller 32 Teilnehmer abbildet. Daran dürfte sich nach dem überzeugenden 90:70(45:29)-Sieg bei Darüssafaka SK Istanbul in der Türkei am Mittwochabend auch vorerst nichts ändern.

Den Grundstein für den dritten Saisonsieg legten die weiter ungeschlagenen Ludwigsburger ab dem Ende des ersten Viertels mit einem 26:0-Lauf (39:21, 17.). Für fast zehn Minuten gelang den Türken dabei kein einziger Zähler.

„Wir haben einen irren Lauf hingelegt, ich weiß selber nicht genau, was da passiert ist“, sagte Riesen-Coach King. „Meine Mannschaft hat heute auch gut zusammengehalten.“ In der zweiten Halbzeit war das Spiel ausgeglichen, näher als zehn Punkte kamen die Hausherren, bei denen einzig Center Gabriel Olaseni mit 25 Punkten überzeugte, nicht mehr. Für die Riesen punkteten Prentiss Hubb (17), Justin Johnson, Isaiah Whitehead (beide 15) und Jhonathan Dunn (10) zweistellig. In der Bundesliga spielen die Barockstädter an diesem Sonntag (15 Uhr) daheim gegen die Hamburg Towers.