Der Hallensprecher in der MHP-Arena verabschiedete die knapp 2000 Zuschauer am Dienstagabend mit den Worten: „Passen Sie auf, es könnte glatt sein draußen.“ Zuvor war die Ludwigsburger Basketball-Mannschaft auf eigenem Parkett schon mal ausgerutscht und hat das Spiel der Champions League gegen Hapoel Jerusalem 81:87 (45:47) verloren. Damit haben die Riesen den ersten Platz, der direkt für die nächste Runde qualifiziert, erst einmal abgegeben.

Um ihn zurückzuholen müsste Jerusalem am letzten Spieltag nächsten Dienstag bei Darüssafaka verlieren und die Riesen wiederum parallel bei den Bakken Bears gewinnen. „Wir haben es nicht mehr selbst in der Hand“, sagte Riesen-Coach Josh King. Sollte das nicht gelingen, stehen für die Ludwigsburger im Januar nochmals zwei oder drei Relegationsspiele an.

„Hapoel hat eine gute Mannschaft und war heute hungriger als wird“, sagte King, dessen Team kurz vor dem letzten Viertel noch 65:60 geführt hatte, sich aber im gesamten Spiel zu viele Ballverluste (19 an der Zahl leistete). Prentiss Hubb (18) und Isaiah Whitehead (15) waren die besten Werfer bei den Riesen.