Basketball-Bundesliga MHP Riesen Ludwigsburg: Ludwigsburgs Trainerspur führt in den Norden zu Mikko Riipinen

Der Finne Mikko Riipinen könnte neuer Riesen-Coach werden.

Überraschung bei den MHP Riesen: Der neue Trainer soll ein 37-jähriger Finne werden, der aktuell noch bei Absteiger BG Göttingen tätig ist.











Ludwigsburgs Basketballer empfangen am Mittwoch (20 Uhr) den Mitteldeutschen BC zum letzten Heimspiel der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga. Doch die heiße Spur führt aktuell in den Norden. Denn in Sachen Trainerfrage für die neue Saison berichtet das „Hamburger Abendblatt“, dass ein gewisser Mikko Riipinen neuer Coach der Riesen werden soll, der aktuell noch beim Liga-Konkurrenten BG Göttingen tätig ist. Dort hat der Finne erst im Januar unterschrieben, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. Dafür überzeugte die in der Tabelle weit abgeschlagene Mannschaft aber in den meisten Spielen durch ihren Einsatz, so auch bei der knappen 74:79-Niederlage am Ostersamstag gegen die Riesen.

Jedenfalls soll Riipinen danach endgültig in den engeren Kreis der Kandidaten aufgestiegen sein, zu denen auch David Gale gehörte, der ehemalige Assistent des entlassenen John Patrick, der beim letzten Heimspiel gegen Hamburg auf der Tribüne saß. Aber nach einer Ära von zwölf Jahren unter der Patrick-Regie, zu der ja auch zwei Saisons unter dessen anderem Assistenten Josh King zählten, scheinen die Verantwortlichen nun einen gewissen Kurswechsel zu favorisieren. „Die Defensive soll weiter im Vordergrund stehen, aber es darf auch etwas mehr Offensivleistung sein“, sagte zuletzt der Vorsitzende Alexander Reil, der am Montagmittag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen war.

Sollte die definitive Entscheidung in diesen Tagen fallen, läge der Verein allerdings voll im Zeitplan, denn bis zum Saisonfinale wollte man in dieser wichtigen Personalie Klarheit. Wann die Runde für die Mannschaft genau zu Ende ist, bleibt noch offen. In den beiden Spielen unter Interimscoach Lars Masell gegen den MBC und zum Abschluss am Sonntag bei Bayern München können sich die Riesen noch für die Play-ins (Platz sieben bis zehn) qualifizieren – und dann stünde zumindest nächsten Dienstag eine weitere Partie an.

Wobei Mikko Riipinen selbst aktuell ja noch eine Doppelfunktion hat, auch als schwedischer Nationalcoach. Und in dieser Funktion hat der 37-Jährige in der EM-Quali zuletzt immerhin Weltmeister Deutschland besiegt.