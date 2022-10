1 Neu im Riesen-Trikot: Shonn Miller Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Sechster Sieg im siebten Pflichtspiel der Saison. Aber am Ende mussten die MHP Riesen gegen Brose Bamberg nochmals zittern.















Das gelbe Fahnenmeer in der Ludwigsburger MHP-Arena kam am Sonntagabend voll zur Geltung, nachdem der Basketball-Bundesligist aus Ludwigsburg kleine Fähnchen ausgelegt hatte für die Fans. Und die strömten so zahlreich wie schon lange nicht mehr in der Bundesliga (3705 an der Zahl), dazu konnten sie einen 92:78(53:40-)Sieg der MHP-Riesen gegen Brose Bamberg bejubeln.

Dabei sah es zwischenzeitlich so aus, als könnten die Franken, die schon mit 22 Punkten zurücklagen, den Riesen nochmals den Wind aus den Segeln nehmen. Der Gegner kam bis auf vier Punkte heran. Doch in der Schlussphase konnten sich die Riesen auf ihre Distanzschützen Jhonathan Dunn (26 Punkte) und Isaiah Whitehread (18) verlassen. Der sechste Sieg im siebten Pflichtspiel war perfekt, dazu gab Neuzugang Shonn Miller, für den Ben Shungu pausieren musste, sein Debüt. „Er konnte noch nicht viel mit uns trainieren“, sagte Trainer Josh King, „aber er wird unserem Spiel noch Energie geben.“ Die hat am Sonntag nach der Pause etwas gefehlt, aber für den Sieg hat sie zumindest noch gereicht.