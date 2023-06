1 Ulms Karim Jallow (2.v.l) versucht Bonns Jeremy Morgan am Wurf zu hindern. Foto: Marius Becker/dpa

Die Telekom Baskets Bonn haben in der Finalserie der Basketball-Bundesliga den Ausgleich geschafft.Zwei Tage nach dem 73:79 gegen ratiopharm Ulm gewann der Champions-League-Sieger in eigener Halle das zweite Duell klar mit 104:75 (45:29).















Link kopiert

Bonn - Die Telekom Baskets Bonn haben in der Finalserie der Basketball-Bundesliga den Ausgleich geschafft.

Zwei Tage nach dem 73:79 gegen ratiopharm Ulm gewann der Champions-League-Sieger in eigener Halle das zweite Duell klar mit 104:75 (45:29). Spiel drei findet am Mittwoch in Ulm statt, auch in der vierten Partie am Freitag haben die Ulmer Heimrecht. Ein eventuelles fünftes Spiel würde dann am 18. Juni wieder in Bonn stattfinden, da die Telekom Baskets die Hauptrunde als Erster abgeschlossen hatten.

Um deutscher Meister zu werden, sind drei Siege nötig. Sowohl für Bonn als auch für Ulm wäre es der erste Meistertitel. Titelverteidiger Alba Berlin war bereits im Viertelfinale gegen Ulm gescheitert, das danach im Halbfinale auch Bayern München aus den Playoffs geworfen hatte.

Vor 6000 Zuschauern im ausverkauften Bonner Telekom Dome war Finn Delany mit 23 Punkten bester Werfer bei den Bonnern. Bei Ulm kam Nationalspieler Karim Jallow auf 17 Zähler.