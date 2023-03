Weltcup in Aspen Kilde gewinnt Abfahrtskugel - Deutsche chancenlos

Der norwegische Skirennfahrer Aleksander Aamodt Kilde hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die kleine Kristallkugel für den Gesamtsieg im Abfahrts-Weltcup gewonnen. Der Skandinavier feierte am Samstag in Aspen seinen sechsten Saisonsieg in der alpinen Königsdisziplin und kann beim Winter-Finale in zwei Wochen in Soldeu nicht mehr eingeholt werden.