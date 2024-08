Basketball bei Olympia: Verband will Herbert-Nachfolger zeitnah verkünden

1 Gordon Herbert absolviert sein letztes Spiel. Foto: Marcus Brandt/dpa

Die Ära von Gordon Herbert bei den deutschen Basketballern endet. Schon bald soll feststehen, wer Nachfolger des Erfolgscoaches wird.











Paris - Der Deutsche Basketball Bund will den Nachfolger für Erfolgscoach Gordon Herbert relativ schnell nach den Olympischen Spielen bekanntgeben. "Das wird zeitnah geschehen", sagte Vize-Präsident Armin Andres der Deutschen Presse-Agentur in Paris. "Im November stehen schon die nächsten Spiele in der EM-Qualifikation an. Da braucht der Neue ja einen gewissen Vorlauf, um sich mit den Spielern auszutauschen", sagte Andres. "Von daher haben wir natürlich schon Gespräche geführt."

Herbert als "Glücksgriff"

Herbert fungiert im Spiel um Olympia-Bronze am Samstag (11.00 Uhr) gegen Vize-Weltmeister Serbien zum letzten Mal als Bundestrainer. Danach wechselt er zum deutschen Double-Gewinner Bayern München in die Bundesliga. Unter dem 65 Jahre alten Kanadier gewann die deutsche Mannschaft 2022 bei der Heim-EM Bronze und holte ein Jahr später in Manila sensationell den WM-Titel.

"Gordie war für uns natürlich ein Glücksgriff. Wir haben ihn schon geholt, weil wir davon überzeugt waren, dass er sowohl mit den NBA-Profis als auch mit jungen Spielern arbeiten kann", sagte Andres. "Aber dass es so gut läuft, war natürlich nicht vorherzusehen."