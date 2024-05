Baseball im Kreis Esslingen: Ein Homerun für Esslingen

1 Der Coach des Esslinger Baseballteams, Pedro Medrano, beim Wurftraining. Foto: /Robin Rudel

Das Esslinger Baseballteam Taínos Arawak tritt nach dem Aufstieg in der Landesliga an. Coach Pedro Medrano möchte die Region für Baseball begeistern.











Der Blick ist auf den Schlagmann – auch Batter genannt – am anderen Ende der McArena im Sportpark Weil gerichtet. Ein kurzes Innehalten, dann wirft der Coach der Esslinger Baseball-Mannschaft Taínos Arawak Pedro Medrano präzise in Richtung des Teamkameraden, der den Trainingsball mit dem Holzschlägern trifft und dieser mit einer hohen Geschwindigkeit im Netz landet. In Esslingen wird weiterhin Baseball gespielt und das zur neuen Saison sogar eine Spielklasse höher – in der Landesliga.