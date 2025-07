Bartweltmeister aus L.-E.: Er hat den schönsten Bart der Welt

Jürgen Burkhardt ist amtierender Bartweltmeister. Jüngst hat der 68-Jährige seinen 6. Titel eingeheimst. Wir haben ihn getroffen.











Seine Bartpracht bescherte Jürgen Burkhardt jüngst den 6. Titel. Mit einer Spannweite von 1,80 Meter ist der 68-Jährige amtierender Bartweltmeister. Um seinen Bart in Form zu bringen, braucht Burkhardt schon mal einige Stunden. Die nimmt er gerne in Kauf, bringt ihn doch sein Bart nicht nur in die USA, sondern quer um die Welt.

In jungen Jahren war sein Vorbild Salvador Dali. Aber Burkhardt ging noch einen Schritt weiter als der Maler und ließ sich Motive wie den Eiffelturm oder eine elektrische Gitarre für seine Bart einfallen.

Ans Aufhören denkt der Bartweltmeister noch lange nicht. Er wirkte an einem Bart-Song mit und ist jedes Jahr auf dem Filderkrautfest in Leinfelden-Echterdingen präsent. Und schielt natürlich in Richtung Titel Nummer 7.