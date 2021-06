1 Barchef Ferro Ceylan vom Le Petit Coq hat wieder mehr zu tun. Foto: Lg/Ferdinando Iannone

Kneipen und Bars dürfen seit dieser Woche zumindest wieder bis 1 Uhr öffnen. Aber trotzdem bleiben einige Lokale komplett geschlossen. Das liegt nicht an der Sperrstunde.

Stuttgart - Premiere geglückt: „Es war ein richtig cooler Abend“, sagt Knud Scheibelt, der seine Schwarz-Weiß-Bar in der Wilhelmstraße gleich am Montag bis 1 Uhr geöffnet hatte. Über die Verschiebung der Sperrstunde in der neuen Corona-Verordnung des Landes von 21 auf 1 Uhr habe er sich sehr gefreut: „Wir nehmen, was wir kriegen können.“ Denn eigentlich läuft seine Konzession bis 3 Uhr, am Wochenende sogar bis 5 Uhr. „Wir sind eine Late Location“, meint Scheibelt. „Normalerweise sind wir für viele Gäste die letzte Station auf ihrem Weg durch die Nacht.“