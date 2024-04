Barrierefreiheit in Ostfildern: Richtige Prioritäten bei der Inklusion

1 Für Inklusion in Ostfildern engagieren sich Hanna Heimsch, Daniela Köhler, Mirjam Weisser und Daniel Blank (von links). Foto: Horst Rudel

Das Forum Gesellschaft inklusiv setzt sich in Ostfildern nicht nur für barrierefreies Bauen ein. Menschen mit eingeschränkter Orientierung oder Mobilität wird die Teilhabe ermöglicht.











Link kopiert

Bei der Neugestaltung der Breslauer Straße in der Ostfilderner Parksiedlung ist die Perspektive von Menschen mit Behinderung gefragt. Mitglieder des Forums Gesellschaft inklusiv binden die städtischen Planer von Anfang an in das städtebauliche Thema ein. „Rollstuhlfahrer, Blinde und nichthörende Menschen haben jeweils einen ganz unterschiedlichen Blick, was die Gestaltung des Stadtraums angeht“, sagt Hanna Heimsch. Deren Blickwinkel in den Städtebau einzubringen, ist ihr wichtig. Was es bedeutet, mit dem Rollstuhl immer wieder an Grenzen zu stoßen, weiß sie aus Erfahrung. Ihr Mann, den sie seit 46 Jahren pflegt, hat Multiple Sklerose und ist inzwischen auf den Rollstuhl angewiesen.