TV-Star Gerrit Klein feiert Premiere als Produzent So schön wie ein Sommer in Stuttgart

Ob in der ZDF-Serie „Herzensbrecher“ oder in „Sunny“ bei RTL: Gerrit Klein, 30, ist ein Mann für Hauptrollen. Jetzt feiert der TV-Star Premiere als Produzent der in Stuttgart gedrehten Komödie „Sommer auf drei Rädern“. Wir sprachen mit ihm über seine neue Aufgabe.