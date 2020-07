1 Bei Bargeldumsätzen wird längst nicht immer Steuer gezahlt. Foto: dpa/Jens Büttner

Das Finanzministerium im Land will die Vorschriften für sichere Kassen lockern und gerät dabei in Konflikt mit der Verfassung.

Stuttgart - Rainer Fischer (Name geändert) hat einen angenehmen Job: Als Kassensystemprüfer besucht er Geschäfte, in denen viel Umsatz in Form von Bargeld erzielt wird, und schaut, ob dort steuerlich alles mit rechten Dingen zugeht. Zum Beispiel in Gaststätten, in denen er einen Blick für die Tricks entwickelt hat, mit denen das Geld am Fiskus vorbeigeschleust wird.