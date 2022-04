1 Im Pfandleihhaus Sandkühler in Esslingen nimmt Filialleiterin Uta Bachmann Schmuck, Geld, Uhren oder Goldbarren als Pfandgut entgegen. Foto: Roberto Bulgrin

Am Ende des Geldes kann mitunter noch sehr viel Monat übrig sein. Steigende Preise, teure Rohstoffe, unsichere Jobchancen und Inflation machen für viele den Geldbeutel schmal. Heißt es dann „Endstation Pfandleihe“?















Nur kein Aufsehen. Der Luxusschlitten wird diskret im Hinterhof geparkt. Dann steigt der Fahrer aus und verpfändet im Geschäft seine sündhaft teure Armbanduhr. Eine Episode aus dem Berufsleben von Jan-Philipp Sandkühler. Ein anderes Mal, so berichtet der Inhaber von „Juwelier und Pfandleihhaus Sandkühler“ in Esslingen, beschrieb ihm ein Kunde tränenreich seine hungernde Kinderschar daheim. Abends sah er den Mann zufällig in einem Elektrohandel wieder – beim Kauf eines teuren Fernsehers. Doch das seien Ausnahmen, sagt der 41-Jährige. Meistens kämen Menschen aller Schichten, Einkommensklassen und Generationen zu ihm, die eine finanzielle Schieflage, Zahlungsengpässe oder eine Notsituation abfedern müssen. Häufig stecken eine Reparatur, die kaputte Waschmaschine, der zu bezahlende Handwerker oder Steuernachzahlungen dahinter.