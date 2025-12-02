Barbarossa-Therme in Göppingen: Mit NS-Tattoos in der Sauna? – „Erschreckendes Desinteresse“
Die Barbarossa-Therme in Göppingen. Foto: stz

Mit mutmaßlichen Nazisymbolen auf der Haut soll ein Mann die Barbarossa-Thermen besucht haben – offenbar nicht zum ersten Mal.

Ein SS-Totenkopf auf der Brust, eine so genannte Odalrune an der linken Wade – derart tätowiert ist ein 46-jähriger Badegast am Sonntagabend in der Barbarossa-Therme in der Sauna aufgetaucht. Beide Symbole sind in Deutschland verboten, weil sie die NS-Zeit verherrlichen. Dennoch ließ die von einem anderen Badegast herbeigerufene Polizeistreife den Mann offenbar gewähren. Er habe nach kurzer Zeit in die Sauna zurückkehren dürfen, schilderte der Zeuge den Vorfall gegenüber unserer Redaktion.

