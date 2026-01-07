1 Torwart Marc-André ter Stegen hat sich nichts Ernstes zugezogen. (Archivbild) Foto: Rudy Garcia/AP/dpa

Barças Sportdirektor Deco äußert sich vor dem Supercup-Halbfinale zum deutschen Nationalkeeper Marc-André ter Stegen. Seine Aussagen dürften die deutschen Fans etwas beruhigen.











Dschidda - Marc-André ter Stegen ist nach Angaben von FC Barcelonas Sportdirektor Deco nicht schwerer am Knie verletzt. Dem deutschen Fußball-Nationaltorwart gehe es gut, sagte Deco vor dem Halbfinale des spanischen Supercups in Dschidda dem Sender Movistar. Ter Stegen wird in Barcelona von dem Arzt untersucht, der ihn zuletzt auch am Knie operiert hatte.

"Er hatte ein ungutes Gefühl im Knie, und natürlich ist man immer etwas besorgt, wenn ein Spieler nach einer Verletzung zurückkommt, denn er hatte in der Vergangenheit Probleme mit diesem Knie", schilderte Deco. Nun sei das Knie erst mal ruhig gestellt. "Und wir sind froh, dass es nichts Ernstes ist", betonte Deco.

Deco äußert sich zu Zukunft von ter Stegen

Ter Stegen war nach einer langen Verletzungspause erst zurückgekehrt. Er hatte im spanischen Pokal beim 2:0 auswärts gegen CD Guadalajara sein Comeback gegeben. Der 33 Jahre alte ehemalige Gladbacher benötigt Spielpraxis, um im Sommer bei der WM im deutschen Tor zu stehen.

Im Gespräch ist ein Winterwechsel, zuletzt auch ein Leihgeschäft zum Liga-Rivalen FC Girona im Umland von Barcelona. "Es gibt nichts zur Zukunft zu sagen. Marc ist unser Spieler, er ist nach Saudi-Arabien gekommen, um Teil der Mannschaft zu sein, und dann ist ihm das passiert, das war's", sagte Deco.