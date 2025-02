Bankfiliale in Kirchheim unter Teck: Polizei schnappt Einbrecher auf frischer Tat

1 Der Einbrecher schlug eine Scheibe ein und verschaffte sich so Zutritt zum Bereich der Bankschalter. (Symbolfoto) Foto: stock.adobe.com/Heiko Küverling

Die Polizei hat in der Nacht zum Donnerstag einen 29-Jährigen festgenommen, der in den nicht öffentlich zugänglichen Bereich einer Bankfiliale in der Alleenstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen war.











Ein 29-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag nach einem Einbruch in eine Bankfiliale in der Alleenstraße in Kirchheim (Kreis Esslingen) festgenommen worden. Gegen 1.10 Uhr schlug er eine Scheibe im Vorraum der Bank ein und verschaffte sich so Zutritt zum Schalterbereich, berichtet die Polizei.

Dadurch wurde den Angaben einer Sprecherin zufolge aber ein Alarm ausgelöst, der die Polizei auf den Plan rief. Während der Mann nach Beute suchte, umstellten die Beamten das Gebäude und begann mit der Durchsuchung. Als der 29-Jährige versuchte zu fliehen, konnte die Polizei ihn widerstandslos festnehmen. Offenbar hatte er keine Beute gefunden. Er sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. Den Schaden an der Scheibe schätzt die Polizei auf 1500 Euro.