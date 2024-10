Bankfiliale in Frickenhausen: Angriff auf Geldautomat

Bankfiliale in Frickenhausen

1 Bislang unbekannte Täter wollten einen Geldautomaten einer Bankfiliale in Frickenhausen sprengen. Foto: SDMG/SDMG / Woelfl

Im Landkreis Esslingen wurde erneut versucht, einen Geldautomaten zu sprengen. Eine Bankfiliale in Frickenhausen ist Opfer bislang unbekannter Täter geworden. Im November 2023 hatte es etwa eine Sprengung im NeckarCenter in Esslingen gegeben.











Im Landkreis Esslingen sind wieder Täter unterwegs, die Geldautomaten sprengen wollen.

Ziel der jüngsten Attacke war nach Polizeiangaben der Automat einer Bankfiliale in der Theodor-Heuss-Straße im Frickenhausener Ortsteil Linsenhofen. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatten sich bisher unbekannte Kriminelle an dem Gerät zu schaffen gemacht. Gegen 3.30 Uhr hatten die Täter den Automaten zunächst aufgebrochen und dann versucht, ihn zu sprengen. Dieses Vorhaben misslang aber nach Polizeiangaben. Ob die Verbrecher dabei Bargeld erbeuten konnten, ist noch nicht geklärt. Der bereits angebrachte, nicht detonierte Sprengsatz wurde durch Spezialisten des Landeskriminalamtes geborgen und abtransportiert. Für die Dauer des Einsatzes waren das Umfeld der Bank und die Theodor-Heuss-Straße für zwei Stunden abgesperrt.

Der Polizeiposten Neuffen bittet unter der Telefonnummer 07025/91 19 60 um Zeugenhinweise.