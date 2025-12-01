Banken auf den Fildern: Volksbank Filder und Volksbank Plochingen wollen fusionieren

1 Volksbank Filder und Volksbank Plochingen wollen fusionieren, von links: Michael Renz, Sandra Achilles, Marc Schweizer, Volker Schmelzle aus den Vorständen der Banken. Foto: Volksbank Filder/Volksbank Plochingen

Die Volksbanken Filder und Plochingen wollen fusionieren. Wie das aussehen könnte, wer zustimmen muss und was das für die Kunden Mitglieder bedeutet, lesen Sie hier.











Die Volksbank Plochingen und die Volksbank Filder wollen fusionieren. Die Aufsichtsräte der beiden Banken haben die Vorstände beauftragt, einen Zusammenschluss konkret zu prüfen. Das Ziel soll sein, „eine gemeinsame, genossenschaftliche Bank für die Region zu schaffen“, so heißt es in einer Pressemitteilung dazu.

Die Zusammenlegung soll beiden Banken und ihren Kunden Vorteile bringen. Die Volksbank Plochingen betreut rund 20 000 Mitglieder und 50 000 Kunden an sechs Geschäftsstellen, es gibt 230 Mitarbeiter. Die Volksbank Filder betreut rund 15 000 Mitglieder und 38 000 Kunden an fünf Geschäftsstellen. Mitarbeiter sind es 160.

Fusion der Volksbanken Filder und Plochingen: Bankkunden sollen Vorteile haben

„Strategisch gesehen wollen wir nicht nur stabil sein, sondern auch beweglich bleiben und neue Chancen nutzen“, sagt Sandra Achilles, Vorstandsvorsitzende der Volksbank Plochingen. Marc Schweizer, Vorstandssprecher der Volksbank Filder, ergänzt: „Wir haben stets erfolgreich gewirtschaftet – und genau deshalb können wir jetzt diesen Schritt gehen. Zusammen bündeln wir unsere Stärken, um für unsere Kundinnen und Kunden noch mehr zu leisten.“ Die Banken wollen sich so in Zeiten von Fachkräftemangel und hohen Investitionsbedarfen gut für die Zukunft aufstellen.

Welche Vorteile sollen denn nun aber die Bankkunden haben? Es soll ein erweitertes Beratungs- und Serviceangebot geben, sowie neue Finanzierungsmöglichkeiten: Auch größere Investitionen sollen begleitet, höhere Kreditgrenzen angeboten werden. „Unsere Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden sowie die tiefe Verwurzelung in der Region bleiben das Herzstück unseres Handelns“, betont Sandra Achilles. „Wir gehen nicht in einer anonymen Großbank auf – beide Banken fusionieren auf Augenhöhe und teilen die gleichen Werte.“

Fusion der Volksbanken Filder und Plochingen: Geplant für Herbst 2026

Alle Vorstände beider Banken sollen an Bord bleiben und das Vorhaben umsetzen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg: Die endgültige Entscheidung über die Fusion treffen die Vertreterversammlungen im Sommer 2026. Sollten diese zustimmen, ist die Fusion für den Herbst 2026 geplant. Geschäftssitz soll Filderstadt sein, der neue Name steht auch schon fest: Volksbank Plochingen-Filder.