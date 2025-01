Bankangestellte verhindert Betrug: Unbekannte Betrüger nehmen Seniorin in Leinfelden-Echterdingen ins Visier

Unbekannte Betrüger nehmen Seniorin in Leinfelden-Echterdingen ins Visier

1 Die ältere Dame wurde mit einem sogenannten Schockanruf unter Druck gesetzt. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Eine Bankmitarbeiterin konnte am Donnerstag in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) verhindern, dass eine Seniorin einen hohen fünfstelligen Betrag Bargeld an Betrüger übergab. Die Polizei ermittelt nun und warnt vor der Masche.











Link kopiert

Mit einem Schockanruf und falschen Aussagen setzten Betrüger am Donnerstag eine Seniorin aus Musberg (Kreis Esslingen) so sehr unter Druck, dass sie eine hohe fünfstellige Summe an die angeblichen Polizisten übergeben wollte. Eine Bankmitarbeiterin verhinderte das Gelingen des Verbrechens, berichtet die Polizei.

Die über 80 Jahre alte Frau erhielt am Nachmittag einen Anruf. Währen des Gesprächs behauptete ein Unbekannter, ein Angehöriger der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun ins Gefängnis, falls die Frau keine hohe Kaution bezahlen könne.

Die Frau wurde so sehr verunsichert und unter Druck gesetzt, dass sie in ihre Bankfiliale ging, um eine hohe fünfstellige Summe abzuheben. Dabei wurde jedoch eine Bankmitarbeiterin auf den Fall aufmerksam und alarmierte die Polizei. Die Beamten ermitteln nun.