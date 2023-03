1 Trotz grauer Wolken am internationalen Finanzhimmel, sieht sich die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen solide aufgestellt. Foto: Roberto Bulgrin

Die Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen will mit neuer Technik Kriminelle abschrecken. Angesichts der Turbulenzen an den Finanzmärkten sieht sie sich stabil aufgestellt.















Ein lauter Knall mitten in der Nacht riss am 25. November 2022 die Anwohner der Marktstraße in Neuhausen aus dem Schlaf. Wie sich herausstellte, hatten Kriminelle in Haus Nummer 9 den Geldautomaten in der Filiale der Kreissparkasse (KSK) Esslingen-Nürtingen gesprengt. Ein Problem, mit dem seit einigen Jahren immer mehr Banken konfrontiert sind. In Deutschland registrierte das Bundeskriminalamt 2021 eigenen Angaben zufolge 287 Fälle, in denen die Täter erfolgreich waren. 2020 waren es noch 268. Für 2022 wird eine weitere Zunahme erwartet.