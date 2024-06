Bands und DJs an 40 Orten: Kirchheimer Innenstadt wird zur Musikmeile

1 Mit von der Partie sind am Samstag auch die 17 Leningrader Klau­boys. Foto: Promo

Bei der Kirchheimer Musiknacht an diesem Samstag treten 62 Bands und DJs an 40 Orten in der Stadt auf. Von besinnlichen Tönen über Wortakrobatik, elektronischen Beats und Liedermacherhymnen bis hin zu Rockmusik und groovigen Pop-Sounds ist alles dabei.











Link kopiert

Seit einem Vierteljahrhundert lockt die Kirchheimer Musiknacht tausende von Besuchern in die Große Kreisstadt. Auch zur Jubiläumsausgabe am Samstag, 8. Juni, darf sich das Publikum auf ein vielseitiges Programm freuen: Von besinnlichen Tönen über Wortakrobatik, elektronischen Beats und Liedermacherhymnen bis hin zu Rockmusik und groovigen Pop-Sounds ist alles dabei. In Kirchheims Kneipen, Restaurants, Biergärten, auf Plätzen und Straßen wird wieder gerockt, gelacht und getanzt. 62 Bands und DJs auf neun Konzertbühnen werden an knapp 40 Orten Kirchheim in eine einzige große Musik-Meile verwandeln. Wegen der Aufbauarbeiten für die Musiknacht endet der Kirchheimer Wochenmarkt am Samstag, 8. Juni, eine Stunde früher und findet somit von 7 bis 12 Uhr statt.

Tickets bis 6. Juni im Vorverkauf

Neben zahlreichen lokalen Musikgrößen wie Werner Dannemann & Friends, Tonic, Orangefuel und DJ Chris Sonaxx werden beispielsweise auch die 17 Leningrader Klauboys das Spektakel mit Punkrock bereichern. Die Band spielt Rock, Punk und Polka und besteht – nach einen Angaben – aus 17 überwiegend schönen Menschen mit adretter Haarpracht, schicken Schuhen und exquisiter Kleidung. Mit rockigen Gitarrensounds und einem wuchtigen Bläsersatz werden die schnell gespielten Covers zum Erlebnis.

Zu Gast ist auch Calo Rapallo. Er spielt, beeinflusst durch Jimmy Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page und Jeff Beck, seit 1965 Gitarre und streift verschiedene Stilrichtungen – von Rock, Funk, Soul, über Heavy Metal bis Folk. Aber seine Liebe gehört dem Blues. Er spielte auf großen Open-Airs in Deutschland, mit der Band Tyran Pace etwa auf der Loreley neben Rockgrößen wie Metallica oder Nazareth. Derzeit tritt er mit seiner eigenen Band Calo Rapallo& Friends auf.

Für das leibliche Wohl bei der Musiknacht sorgen Kirchheims Gastronomen sowie diverse Food-Trucks und Getränkestationen. Der Eintritt ist ab 17 Uhr möglich.

Karten gibt es bis 6. Juni an den bekannten Vorverkaufsstellen für 15 Euro, Onlinetickets können unter www.diginights.de gebucht werden. Am Veranstaltungstag gibt es die Buttons ab zehn Uhr für 17 Euro am Infopoint.