1 Klein aber fein ist der Probenraum von Thomas Frick, Lisa-Marie Maier und Cindy Faiss (von links). Foto: Ines Rudel

Nürtingen - Die drei Mitglieder der Band Endor4ne kennen sich schon ein Leben lang. „Wir sind sogar zusammen getauft worden, hier in der Kirche in Neckarhausen“, sagt die Gitarristin Cindy Faiss. Mit der Sängerin Lisa-Marie Maier und dem Schlagzeuger Thomas Frick probt die junge Bankerin in einem Pferdestall in dem Nürtinger Stadtteil. Die drei 24-Jährigen singen deutsche Titel, deren Stil zwischen Rock und Pop anzusiedeln ist. Lisa-Marie Maier textet die Songs, singt sie sehr ausdrucksstark und spielt eine wunderbar gefühlvolle Westerngitarre. „Viele sagen, dass sie unser Stil an die Songwriterin Amy McDonald erinnert“, verrät die Sängerin. Das passt aber nur bedingt, denn sie haben ihren ganz eigenen Stil gefunden. „Pferdestall-Pop“ nennen sie selbst ihre Musik.