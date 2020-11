Bandenstreit in Nürtingen und Plochingen

1 Am 13. Februar war die Polizei mit einem Großaufgebot in Plochingen präsent. Foto: SDMG/ Kohls

Kreis Esslingen - Die bandeninternen Revierstreitigkeiten einer Gruppierung, die der verbotenen Straßengang Red Legion nahestehen soll, beschäftigen weiter die Justiz. Bei den blutigen Streitigkeiten in Nürtingen und Plochingen wurden insgesamt drei Männer zum Teil lebensbedrohlich verletzt. Am Montag hat nun ein dritter Prozess am Landgericht begonnen.