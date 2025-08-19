Bandenkrieg in der Region: Nach Schießerei:„Es hat geblutet, ich war tot, ich war weg“

Nach Schießerei:„Es hat geblutet, ich war tot, ich war weg“

1 „Meine Jungs im Lokal haben geschrien wie blöd, sie haben mich in das Lokal reingezogen, einer hat das T-Shirt auf die Wunde gedrückt.“ Foto: Markus Brändli

Ein Gastwirt aus Plochingen gerät zwischen die Fronten eines Bandenkriegs. Vor zwei Jahren wurde auf ihn geschossen. Jetzt erzählt er seine Geschichte.











Das ist die Geschichte eines Mannes, der vor zwei Jahren im Krieg multiethnischer Gruppen im Mittleren Neckarraum niedergeschossen wurde. In Plochingen kennt ihn jeder nur unter dem Namen Leo, seit Jahrzehnten führt er die Kultkneipe Red Bull. Haare wie Draht, Hände wie Bratpfannen und ein riesengroßes Herz, das wie durch ein Wunder noch schlägt. Zwei Jahre nach dem Überfall erzählt er uns seine Geschichte: