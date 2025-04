Bandenkrieg in der Region Esslingen: Neues Urteil gegen Schützen von Mettingen

1 Vor dem Landgericht Stuttgart wurde erneut ein Urteil gegen einen der Schützen von Mettingen gesprochen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Am letzten Verhandlungstag trug er eine schusssichere Weste: Einer der Schützen von Mettingen wurde am Landgericht Stuttgart erneut zu einer Haftstrafe verurteilt. Wegen eines Verfahrensfehlers musste der Prozess neu aufgerollt werden.











Der Prozess endete so wie er begonnen hatte – mit Umarmungen. Dank einer Sondererlaubnis des Vorsitzenden Richters Norbert Winkelmann durfte die Mutter des Angeklagten auch nach der Urteilsverkündung noch einmal vom Zuschauerraum nach vorne zur Richterbank kommen und ihren Sohn in die Arme schließen. Dieses Mal kamen ihr noch mehr Tränen: Denn der sich in Untersuchungshaft befindende Angeklagte war wegen seiner Beteiligung an der Schießerei in Esslingen-Mettingen zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden.