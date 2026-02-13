Schüsse-Banden: Was bleibt von den Urteilen übrig?

1 Der Handgranaten-Anschlag auf dem Altbacher Friedhof im Juni 2023 beschäftigt die Justiz noch immer. Foto: dpa

Nach fast drei Jahren lebt das Handgranaten-Attentat von Altbach wieder auf. Der Bundesgerichtshof war nicht mit allen Urteilen gegen beteiligte Gewalttäter einverstanden.











Wer zuerst wegschaut oder blinzelt, hat verloren. Nur wenige Meter voneinander entfernt fixieren sich die beiden jungen Männer mit starrem Blick. Face-Off oder Staredown nennen das die Boxer. Dem einen werden gerade Handschellen angelegt, Justizbeamte bringen ihn aus dem Zeugenstuhl zurück ins Gefängnis. Es ist der Handgranatenwerfer vom Altbacher Friedhof, heute 26 Jahre alt. Vor ihm, auf der Anklagebank, sitzt ein 22-Jähriger, dem vorgeworfen wird, zu dem Mob gehört zu haben, der den Attentäter fast zu Tode geprügelt hatte. Ein Duell der Blicke zwischen Angehörigen zweier verfeindeter Gruppierungen.