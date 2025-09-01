Banden in der Region Stuttgart: Attentat auf Bandenchef – über sieben Jahre Haft für Schützen von Zuffenhausen

Attentat auf Bandenchef – über sieben Jahre Haft für Schützen von Zuffenhausen

Nach zehn Monaten Prozessdauer hat das Landgericht das Urteil um die Schüsse auf einen Bandenchef 2023 in Zuffenhausen gesprochen. Es war wohl nicht das letzte Wort.











Der Feuerüberfall dauerte nur wenige Sekunden – die Aufarbeitung vor Gericht jedoch gut zehn Monate. Wer hat wo und mit welcher Absicht im März 2023 auf einen feindlichen Bandenchef vor dessen Stammkneipe in Zuffenhausen geschossen? Durfte ein Tatverdächtiger in der Haft überhaupt abgehört werden? Am Montag hat die 14. Strafkammer des Stuttgarter Landgerichts das Urteil gegen drei heute 22-Jährige gefällt – nach mehreren außergewöhnlichen Anläufen.