1 Vor allem in Filderstadt sind die Flippmanns bekannt. Die Combo begann einst unter einem ganz anderen Namen. Foto: Caroline Holowiecki

Die Musikgruppe Flippmanns feiert ihren 40. Geburtstag. Vor allem daheim in Filderstadt und im Kreis Esslingen ist die Coverband Kult. Ein Besuch im Proberaum.















Link kopiert

Der Christbaum ist geschmückt. Ringsherum hängen an der kleinen Kunsttanne Tangas und Damenschlüpfer, und auch von der Decke baumeln Büstenhalter und bunte Spitzenhöschen. Das Ganze soll aber keine aparte Adventsdeko sein. Die Wäschestücke sind im Proberaum der Filderstädter Band Flippmanns ausgebreitet und erinnern die Mitglieder an gelungene Auftritte.

Die gab es en masse. Konzerte haben die Flippmanns schon derart viele gegeben, dass sie die Zahl gar nicht greifen können. Mehr als 1000 müssten es gewesen sein. Dieser Tage feiert die Gruppe ihren 40. Geburtstag. An den ersten Auftritt erinnern sich die Gründungsmitglieder gut, damals noch als blutjunge Schülerband Bänderriss am örtlichen Gymnasium. „Wir hatten keinen Namen, wollten aber beim Rockfest des ESG spielen“, sagt Martin Hoffmann, der Schlagzeuger. Am 16. Oktober 1982 eröffneten die musikalischen Jungspunde das Festival – und feierten gleich einen Erfolg. „Die Leute haben in den Pausen noch Bänderriss gerufen“, sagt er.

Zehn Jahre lang existierte die Gruppe unter diesem Namen, machte mit eigenem Deutschrock und zwei Platten von sich reden, wurde in der Zeit zu Stuttgarts bester Nachwuchsband gekürt und zu bundesweiten Veranstaltungen eingeladen. Heute spielen die Musiker ausschließlich Coversongs – und sind Kult. „Die größte Fangemeinde haben wir im Landkreis Esslingen“, sagt der Sänger Peter Hardt.

Dienstags sind die Proben in Echterdingen

Der harte Bandkern ist von Anfang an dabei: der Gitarrist Claus „Mausi“ Pecha aus Bernhausen, der Keyboarder Ralf Böckle aus Bonlanden, Peter Hardt aus Esslingen und Martin Hoffmann aus Bonlanden, allesamt Jahrgang 1966. Erst „im Februar zum Flippmann getauft“ wurde der Saxofonist Erne Schulz-Klein aus Stuttgart-Vaihingen. Der Plochinger Keven Gund, der Mann am Bass, ist mit seinen 33 Jahren nicht nur das jüngste Bandmitglied, sondern auch Martin Hoffmanns Schwiegersohn. „Vor einem Jahr bin ich Opa geworden“, sagt der erfreut.

Immer wieder dienstags kommt die Gruppe im Proberaum in Echterdingen zusammen. Zur Begrüßung fallen sich die Mitglieder in die Arme. Es wird gequatscht und gelacht, gern auch mal etwas derber; eine Mischung aus Stammtisch und Familientreffen. „Hier geht’s nicht ums Geld, hier spielt keiner für die Miete“, betont Peter Hardt. Vielmehr steht ganz offensichtlich der Spaß am gemeinsamen Musizieren im Mittelpunkt. „Am Dienstagabend ist Probe, und jeder freut sich drauf“, sagt er.

Geballte Erotik im unterirdischen Raum im Gewerbegebiet

Nach all den Jahren riecht es im unterirdischen Raum im Gewerbegebiet förmlich nach Rock’n’Roll. Zerschlissene Teppiche, leere Bierdosen zwischen den Instrumenten, Fotos und Poster früherer Auftritte überall. Zigarettenrauch hängt in der Luft, ein Plakat mit lebensgroßen nackten Flippmanns-Popos ziert die Wand an prominenter Stelle. „Geballte Erotik“, sagt Peter Hardt und lacht laut auf. Die Band nimmt sich nicht so ernst. Womöglich ist dies das Erfolgsrezept der Combo. Flippmanns ist ein reiner Juxname, für Außenstehende schlüssig herleiten können die Männer ihn heute nicht mehr. Seinerzeit hätten auch „Die Bombachtaler“ und „Thunderpups“ zur Auswahl gestanden. „Wir waren offen für alles“, erzählt Martin Hoffmann und grinst.

Ihren Band-Geburtstag feiern die Flippmanns in Filderstadt, ihrer Heimatstadt. Dort haben sie mit Abstand die meisten Fans – nicht zuletzt wegen der Stadt-Hymne „Die Königin“, die die Band anlässlich der S-Bahn-Einweihung 2001 komponiert hatte. Die 1000 Tickets fürs Jubiläumskonzert waren so schnell ausverkauft, dass ein Zusatztermin anberaumt wurde. Das Programm ist streng geheim. Die Band kündigt Überraschungen an.

Was indes jetzt schon feststeht: Der finanzielle Überschuss wird gespendet. Soziales Engagement zieht sich durch die Bandgeschichte wie ein roter Faden. Im Flur hängt ein vergilbter symbolischer Scheck von einer früheren Geldübergabe. Und auch die demonstrativ aufgehängte Damenwäsche hatte ursprünglich nichts Anzügliches. Martin Hoffmann erklärt: Die Teile hatten die Flippmanns seinerzeit bei einem Konzert für einen guten Zweck aus einem Bauchladen heraus verkauft – damit die Zuhörer sie auf die Bühne schmeißen.

Termine der Flippmanns

Konzerte

Die Jubiläumskonzerte der Flippmanns finden am 25. und 26. November in der Uhlberghalle in Bonlanden statt. Der Samstagstermin ist ausverkauft. Um 18.30 Uhr beginnt der Einlass, ab 19.30 Uhr spielt die Vorgruppe Lacey Flea. Karten gibt es über Easy Ticket. Im Eintrittspreis sind Getränke enthalten. car