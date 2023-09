1 Durch einen gemeinsamen Auftritt bei einem Festival hat die Band zusammengefunden. Foto: Strange Noise

Zwei Schauspieler und ein Requisiteur der Württembergischen Landesbühne haben sich vor einem Jahr zusammengetan, um als Alternative-Rock-Band mal etwas andere Bühnen unsicher zumachen.











Strange Noise ist eine Rockband aus Esslingen. Die Formation setzt sich aus einem Sänger und Gitarristen, einem Bassisten und einem Schlagzeuger zusammen. Die Dreiergruppe zeichnet sich durch selbst gemachten Alternative Rock aus.

Was macht die Band aus?

Die Songs der Band stammen nach eigenen Angaben alle aus der Feder von Sänger und Gitarrist Philip Spreen, der im Jahr 2020 unter dem Projektnamen „Strange Noise“ das Debütalbum „Silver Spoon Apocalypse“ produzierte. Die Kompositionen enthalten musikalische Einflüsse aus verschiedenen Subgenres des Alternative Rock und werden live mit rauen Gitarrenriffs und harten Schlagzeugbeats vorgetragen. Die Bandmitglieder können jeweils aus reichhaltigen Erfahrungsschätzen diverser Musikprojekte schöpfen.

Wie habt ihr zusammengefunden?

Philip Spreen ist Ensemblemitglied an der Württembergischen Landesbühne Esslingen und bekommt im Frühsommer 2022 aus seiner Heimatstadt Rahden eine Anfrage bezüglich eines Auftritts bei einem lokalen Festival. Kurz entschlossen habe er zugesagt und rekrutierte im direkten beruflichen Umfeld den Schauspielkollegen Timo Beyerling (Schlagzeug) und den Requisiteur Claus Mohr (Bass), um dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Nach sechs Wochen intensiver Probenaktivität, reist das Trio nach Nordrhein-Westfalen und spielt auf besagten Festival. Aufgrund des Erfolgs entschließen sich die drei dazu, das Projekt als Rock Band fortzusetzen. Die Formation ist bereits im Raum Ulm, in Aalen und in Esslingen mit ihrem neuen Programm aufgetreten.

Wohin wollt ihr?

Wir arbeiten derzeit an einem neuen Album und am Ausbau des Liveprogramms. Musik selbst entwickeln, produzieren und live spielen ohne jegliches kommerzielles Interesse sind hierbei unsere Prioritäten.

Welches Erlebnis hat euch beeindruckt?

Als Band haben wir aufgrund unseres einjährigen Bestehens noch keine sehr lange gemeinsame Vergangenheit, so ist wohl der Grund unserer Bandgründung, das Festival in NRW, das Erlebnis, das uns am meisten beeindruckt hat. Insgesamt war dieser Roadtrip ein aufregendes Abenteuer, das uns gleich zu Beginn zusammengeschweißt hat.

