Band aus Esslingen: Out of Fashion stehen seit 15 Jahren auf der Bühne

Out of Fashion stehen seit 15 Jahren auf der Bühne

1 Die Band steht für 100 Prozent Livemusik. Foto: Out of Fashion

Blues, Rock und Rock’n’Roll – dafür steht die Band Out of Fashion. Seit 2008 teilen die Jungs aus dem Kreis Esslingen ihre Begeisterung für Musik und Liveauftritte – unter anderem in Polen.











Schon seit einigen Jahren machen die Jungs von Out of Fashion gemeinsam „Blues with a feeling“, rockige Balladen und jede Menge „hard drivin’ Rock’n’Roll“. Dabei setzen sie auf handgemachte und authentische Musik.

Was macht euch aus?

Trotz unseres fortgeschrittenen Alters spielen wir unsere Musik mit voller Leidenschaft und mit purer Spielfreude. Die Begeisterung für unsere Musik mit dem Publikum teilen zu können, ist bei jedem Konzert etwas Besonderes.

Wie habt ihr zusammengefunden?

Seit fast 15 Jahren spielen wir gemeinsam. Entstanden ist die Band, weil wir Spaß daran hatten, Musik zu machen. Dieser Spaß hält uns nach wie vor zusammen – auch über die Coronazeit.

Wohin wollt ihr?

Wir wollen weiterhin viele Jahre gemeinsam musizieren und hoffen, dass alle gesund und motiviert bleiben.

Welches Erlebnis hat euch beeindruckt?

Die beeindruckendsten Erlebnisse waren für uns die beiden Konzertreisen nach Vienne zum Euro Musikfestival und in unsere Partnerstadt nach Pjotrkov Tribunalski in Polen. Das waren unvergessliche Erlebnisse mit vielen Kontakten zu Gleichgesinnten und tolle Konzerte in toller Atmosphäre, an denen wir auftreten durften.

