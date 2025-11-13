Bambi-Verleihung: Cate Blanchett übt das Gärtnern

4 Cate Blanchett versucht sich neuerdings an einem Hobby. Foto: Peter Kneffel/dpa

Cate Blanchett ist Vollblut-Schauspielerin. Aber sie sucht sich inzwischen auch andere Herausforderungen.











Grünwald - Schauspielerin Cate Blanchett versucht sich an einem neuen Hobby. "Ich hab die vergangenen 20 Jahre versucht, Hobbies zu entwickeln. Ich schwimme viel, ich gehe viel spazieren. Ich lebe auf dem Land und wir haben drei Hunde, Hühner, Ziegen, Schafe. Also kümmere ich mich um die Tiere", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur bei der Bambi-Verleihung in Grünwald bei München. "Aber was ich jetzt angefangen habe, ist Gartenarbeit. Darin finde ich Trost und ich fange an, Geduld zu lernen." Sie pflanze "Blumen, Bäume, Gemüse" an.

Die 56-Jährige wurde in der Kategorie "Schauspielerin International" ausgezeichnet - und zwar nicht nur für ihre "künstlerische Exzellenz", sondern auch für ihr "humanitäres und ökologisches Engagement", wie der Burda-Verlag mitteilte.

Die Schauspielerei sei aber nach wie vor ihr größtes Hobby und mache einen riesigen Teil ihres Lebens aus. "Ich drehe ihr immer mal wieder den Rücken, aber dann bekommt man einen Anruf von einem wirklich interessanten Regisseur, einem Schauspieler oder einem Autoren - und schon wird man wieder hineingezogen."