Baltmannweiler: „Zitrone ist ausgequetscht“: Schurwald-Gemeinde erfüllt nur noch Pflichtaufgaben
1
Die Umwandlung der beiden ehemaligen Feuerwehrareale in Baltmannsweiler (im Bild) in neue Wohnquartiere steht weiterhin auf der Agenda. Foto: Archiv/tki

Die Schurwald-Gemeinde Baltmannsweiler muss die Rücklagen plündern. Weil das Geld im Haushaltsjahr 2026 nicht reicht, wird ein Defizit erwartet.

Die Schurwaldgemeinde Baltmannsweiler will in diesem Jahr ihre Finanzen konsolidieren. Es gehe darum, sich auf die Pflichtaufgaben zu konzentrieren, erklärte der Bürgermeister Simon Schmid mit Blick auf das Haushaltsjahr 2026. Er rechnet in diesem Jahr mit einem Defizit im Ergebnishaushalt von 2,4 Millionen Euro und einer Mini-Investitionssumme. Den Kopf in den Stand stecken und lamentieren, sei aber seine Sache nicht.

