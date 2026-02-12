Baltmannsweiler: Zwei Brüder und ihre Begeisterung für das Akkordeon

Zwei Brüder und ihre Begeisterung für das Akkordeon

1 Das Akkordeon spielen Dominik Nille, 26 (links), und sein älterer Bruder Heiko Nille, 30, seit Kindheitstagen. Sie haben bei Wettbewerben schon mehrere Preise gewonnen, zuletzt vergangenes Jahr. Foto: mar

Die Brüder Dominik, 26 Jahre, und Heiko Nille, 30 Jahre, sind passionierte Akkorden-Spieler. Wie sind sie dazu gekommen?











„Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord“, dieser Ohrwurm aus den 30iger Jahren ist eines der Lieder, durch das den Menschen der Klang des Akkordeons vertraut ist. Seemannslieder werden damit verbunden, gesungen von Freddy Quin oder Volksmusik, gespielt auf der Skihütte. Doch das könnte nun anders werden. Für 2026 haben die Landesmusikräte, die Unterverbände des Deutschen Musikrates, das Akkordeon zum „Instrument des Jahres“ auserkoren.