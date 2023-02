1 Der Unbekannte Brach gewaltsam in das Autohaus ein. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Silas Stein/d/Silas Stein

Unbekannte brachen in der Nacht auf Dienstag in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) in ein Autohaus ein. Innen suchten sie nach Beute und stahlen schließlich Zigaretten.















In ein Autohaus in der Silcherstraße in Reichenbach (Kreis Esslingen) ist in der Nacht von Montag auf Dienstageingebrochen worden. Der Täter drang laut Polizeiangaben zwischen 23 Uhr und 5 Uhr gewaltsam in den Verkaufsraum ein und suchte dort nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand entwendete er dort eine noch unbekannte Anzahl Zigaretten, ehe er unerkannt flüchtete. Der Polizeiposten Reichenbach ermittelt.