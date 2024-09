Baltmannsweiler: Tageseltern engagieren sich für Krippenkinder – das erspart Investitionen

1 Kleine Kinder brauchen eine intensive Betreuung und Förderung. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Die Kindertagespflege ist in Baltmannsweiler ein wichtiger Pfeiler der Kinderbetreuung – vor allem bei den Kleinsten. Von 32 Mädchen und Jungen, die von momentan elf Tagespflegepersonen versorgt werden, sind 24 Kinder jünger als drei Jahre und damit im Krippenalter. Damit das Betreuungsangebot stabil bleibt, hat der Gemeinderat jetzt einem neuen Fördermodell zugestimmt.

Tagespflege entlastet die Kommune

Die Zahlen, die der stellvertretende Hauptamtsleiter Sebastian Bauer den Kommunalpolitikern vorgelegt hat, zeigen, dass der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für die Kleinsten oftmals durch die Kindertagespflege erfüllt wird. Tatsächlich ist dieses Angebot für die Kommune bares Geld wert, denn möglichen Kosten von insgesamt knapp 300 000 Euro in einer Kinderkrippe stehen lediglich 60 000 Euro an Ausgaben gegenüber, mit der die Kommune die Kindertagespflege pro Jahr unterstützt.

Basis für diese Vergleichsrechnung sind besagte 24 Kinder, deren Betreuungsplätze im U3-Bereich pro Jahr laut Verwaltung jeweils durchschnittlich mit rund 12 350 Euro an Kosten zu Buche schlagen würden. Diese Kosten seien allerdings „grundsätzlich abhängig vom gebuchten Betreuungsmodell (zeitlicher Umfang) sowie der jeweiligen Einrichtung (Personalschlüsse, Betriebskosten und so weiter) und oftmals nicht pauschal zu beziffern“, so Bauer.

Schon bisher bezahlte die Kommune rund 60 000 Euro für die Kindertagespflege in Form von Zuschüssen pro Stunde und Kind an die Tagespflegeperson und die Eltern. An dieser Summe soll sich nichts ändern. Die Einführung des neuen Förderrahmens soll kostenneutral sein. Mit Ausnahme von Esslingen werden in Baltmannsweiler von Januar 2025 an als letzter Kommune im Kreis die Regeln des Esslinger Landkreismodells gelten, das seit seiner Einführung vor zwölf Jahren inzwischen als Standard gilt. Auf dieser Basis übernimmt die Kommune die Hälfte der Sozialversicherungsbeiträge der Tageseltern und unterstützt sie bei Urlaub und Krankheit. Außerdem wird anteilig pro betreutem Kind eine Platzpauschale von monatlich 100 Euro bezahlt und die Kosten für die Qualifikation als Tagespflegeperson werden wie bisher übernommen.

Der Kreis als Vorbild

Die Verwaltung sieht mehrere Vorteile in dieser neuen Regelung und wird darin auch vom Tageselternverein Esslingen unterstützt. Mit der bisher geltenden pauschalen Bezuschussung von zwei Euro je Betreuungsstunde würde bisher nicht der zeitliche Aufwand der Tagespflegeperson berücksichtigt, die über die Zeit am Kind hinausgeht. Diese Zeit mache laut der Studie „Mindestens der Mindestlohn“ des Landesverbandes Kindertagespflege Baden-Württemberg rund 24 Prozent der Arbeitszeit von Tagespflegepersonen aus. Das heißt, organisatorische Aufgaben wie Vor- und Nachbereitung der Räume, Reinigung, Einkäufe und vieles mehr würden bisher nicht vergütet.

Alles zusammen soll zusätzliche Anreize schaffen, damit sich Menschen in der Kindertagespflege engagieren. Mittlerweile decke die Kindertagespflege ganze Vormittage ab und entlaste damit die kommunalen Kinderkrippen. Und im Kindergartenmasterplan heißt es, Baltmannsweiler habe zusammen mit dem Tageselternverein ein bemerkenswertes Volumen an Kinderbetreuung in der Kindertagespflege aufgebaut.