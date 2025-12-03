Baltmannsweiler: Steiniger Weg zu neuem Bauland – „Vorhaben birgt erhebliche Risiken“
1
Entlang des südlichen Abschnitts der Wasenstraße sollen rund 20 Bauplätze entstehen. Foto: Roberto Bulgrin

In Baltmannsweiler-Hohengehren will die Gemeinde ein neues Baugebiet mit 20 Grundstücken ausweisen. Ein Streit wegen der Anliegerkosten könnte drohen.

Der Gemeinderat von Baltmannsweiler hat mehrheitlich grünes Licht für eine vor allem bei Anliegern umstrittene Baulandentwicklung in Hohengehren gegeben. Im Bereich der Südlichen Wasenstraße sollen nun im zweiten Anlauf die Voraussetzungen geschaffen werden, damit dort einmal rund 20 Baugrundstücke ausgewiesen werden können. Unklar ist allerdings, ob auch Altanlieger, die zum Teil bereits seit Jahrzehnten in der Südlichen Wasenstraße in ihren Immobilien leben, Erschließungskosten bezahlen müssen.

