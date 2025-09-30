Baltmannsweiler: Senioren im Kreis Esslingen bitten dringend um Hilfe

1 Der Umgang mit digitalen Endgeräten ist für ältere Menschen längst Teil ihres Alltags. Foto: dpa

Die Helfer brauchen selbst Hilfe. Der Seniorenrat Baltmannsweiler bittet dringend um Unterstützung – es werden IT-Experten gesucht.











Link kopiert

Computer, Handy und Tablet sind für viele Seniorinnen und Senioren wichtige Hilfsmittel im Alltag. Wenn es bei der Handhabung hakt, ist der Seniorenrat Baltmannsweiler seit Jahren gerne zur Stelle. Jetzt benötigen die Helfer aber selbst Hilfe für ihr Kursangebot.

Dem Seniorenrat Baltmannsweiler, der sich zur Aufgabe gemacht hat, älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern in der Gemeinde bei der Bewältigung von Problemen aller Art zu helfen, fehlen momentan für die Kurse rund um den Umgang mit digitalen Endgeräten die nötigen IT-Experten.

In der Abteilung Computertreff gibt es Hilfe beim Umgang mit den elektronischen Hilfsmitteln, Computer, Handy und Tablet. „Seit der Gründung 2008 wurden von den beim Computertreff tätigen Experten sehr erfolgreich Kurse, Einzelunterricht und Beratungen durchgeführt, die nicht nur auf ein älteres Publikum ausgerichtet sind“, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe.

Menschen mit IT- Fachwissen dringend gesucht

Durch das altersbedingte Ausscheiden einiger Experten könne diese bisher so erfolgreiche Tätigkeit nicht mehr vollständig umgesetzt werden. Deshalb ruft der Seniorenrat Bürgerinnen und Bürger mit digitalem Fachwissen in der Gemeinde und auch von außerhalb auf, den Computertreff zu unterstützen.

Auch die Steuererklärung wird häufig digital erledigt. Foto: picture alliance / dpa-tmn

Im Schulungsraum in der Grundschule Hohengehren seien für Kurse, Schulung und Beratung die notwendigen Hilfsmittel vorhanden. Demnach stehen dort zwölf mit Laptops ausgestattete Plätze zum Üben zur Verfügung, und mit Hilfe von Lautsprechern sowie Beamern soll das Wissen dort vermittelt werden.

Wer den Seniorenrat in Baltmannsweiler unterstützen möchte und sein digitales Wissen gerne weitergibt, wird gebeten, sich bei den für den Computertreff zuständigen Akteuren Alfons Feichtner, Telefon 0 71 53 / 4 12 07 oder Bernd Heugel, Telefon 0 71 53 / 4 20 21 zu melden.