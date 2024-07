Baltmannsweiler: Schwimmkurs für von Armut bedrohte Kinder

1 Wie ein Fels in der Brandung wacht Svenja Schwegler über ihre Schützlinge. Foto: /Robin Rudel

Im Lehrschwimmbecken in Baltmannsweiler bietet die Volkshochschule kostenlose Schwimmkurse für Kinder aus armen Familien an. Die Nachfrage nach den Kursen, die ein Sponsor bezahlt, ist groß.











An diesem Abend wird getobt. Die Kinder feiern ihren letzten Tag in einem besonderen Schwimmkurs. Zum ersten Mal gibt es in Baltmannsweiler einen kostenlosen Schwimmkurs für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus dem ganzen Kreisgebiet, die aus Familien mit kleinem Geldbeutel kommen. Ein Sponsor ermöglicht das Angebot.