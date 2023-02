1 Das Feuerwehrdomizil bei der Ägidiuskirche in Baltmannsweiler ist in die Jahre gekommen. Foto:

Mitten im Dorf soll etwas Neues entstehen. Lebendige, neue Quartiere sind in Baltmannsweiler und Hohengehren vorgesehen. Noch ist dort jeweils die Feuerwehr untergebracht.















Zwei Baustellen werden die Menschen in Baltmannsweiler in den kommenden Jahren intensiv beschäftigen: Denn sobald Feuerwehr und DRK in den Neubau, der gerade an der Landesstraße entsteht, umgezogen sind, können die beiden bisherigen Feuerwehrareale neu überplant werden. Lebendige Quartiere und am Gemeinwohl orientierter Wohnraum sollen dort entstehen.