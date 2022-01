1 Die Kommune hofft, dass die Betriebe wie hier im Gewerbegebiet Escherländer Hohengehren gut durch die Pandemie kommen. Foto: Roberto Bulgrin

Der Gemeinde droht ein dickes Minus im Haushalt. Im vergangenen Jahr konnten höhere Gewerbesteuer-Einnahmen die Schieflage noch einmal verhindern















Link kopiert

Baltmannsweiler - Die Finanzlage der Kommune hängt eng mit der Stärke der Betriebe im Ort zusammen, die Gewerbesteuer bezahlen. Das hat sich vergangenes Jahr besonders deutlich gezeigt. Trotz der Corona-Pandemie haben höhere Gewerbesteuereinnahmen von rund 1,3 Millionen Euro 2021 die Finanzlage der Kommune am Jahresende doch noch zu einem positiven Ergebnis geführt. Ob das in diesem Jahr wieder so eintreten kann, muss sich erst weisen.