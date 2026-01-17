1 Die Künstlerin Anette C. Halm ist in ihren Videoarbeiten zu sehen. Foto: privat

In Baltmannsweiler zeigt Anette C. Halm Videoarbeiten, die von der Straße zu sehen sind. Es geht um Erinnerung, Körper, Identität und gesellschaftliche Ideale.











Nein, ein Jetset-Leben führe sie nicht, erklärt die Künstlerin Anette C. Halm, auch wenn sie zwischen Paris und dem Kreis Esslingen pendle. Momentan sei sie im Ruhemodus, da die zurückliegenden Jahre dank Stipendien und Ausstellungen sehr bewegt waren. Stuttgart, Genua, Paris sind nur die größeren Städte, an denen die für Malerei, Performance, Video und Fotografie bekannte Künstlerin ihre Spuren hinterlassen hat. Dass sie für ihr jüngstes Kunst-Projekt ausgerechnet ins beschauliche Baltmannsweiler gekommen ist, hat auch private Gründe.