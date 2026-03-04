Baltmannsweiler im Kreis Esslingen: „Viele Ältere sind überfordert“ – Hier drücken Senioren die digitale Schulbank

1 Computertreff des Seniorenrats, Alfons Feichtner (rechts) und Roland Herbst beschäftigen sich mit einer Fragestellung am Laptop. Foto: pst

Der Computertreff des Seniorenrats Baltmannsweiler hilft Älteren dabei, ihre Angst vor Computern und Smartphones zu überwinden. Informationen und Übung ermöglichen Teilhabe.











Die technologischen Entwicklungen in der Kommunikation und die Digitalisierung schreiten rasant voran, doch nicht jeder kann bei diesem Tempo mithalten. Insbesondere ältere Menschen, die nicht mit Computer und Smartphone groß geworden sind, laufen Gefahr, von den Entwicklungen abgehängt zu werden und damit auch wesentliche Möglichkeiten zur Teilhabe zu verlieren. Der Computertreff des Seniorenrats Baltmannsweiler unterstützt dabei, sich in der digitalen Welt sicher bewegen zu können.

„Die Herausforderungen der modernen Welt werden besonders für Senioren immer größer. Viele Sachen im Alltag werden immer undurchschaubarer, und damit steigt auch die Angst davor. Da wollen wir Hilfe anbieten und unterstützen“, sagt Wilfried Magerkurth vom Computertreff des Seniorenrats. Gemeinsam mit etwa zehn weiteren Ehrenamtlichen will er älteren Menschen dabei helfen, ihre Schwierigkeiten beim Umgang mit Computer, Tablet und Smartphone zu überwinden und sicher mit den Herausforderungen des zunehmend digitalisierten Alltags umzugehen.

Senioren aus Baltmannsweiler gehen wieder in die Grundschule

Derzeit öffnet der Computertreff regelmäßig donnerstags die Tür seines Raums, den die Gemeinde Baltmannsweiler dem Seniorenrat in der Grundschule Hohengehren zur Verfügung gestellt hat. Dort stehen zwölf Laptops bereit, an denen der Umgang mit Programmen und Apps geübt, bei individuellen Fragen beraten und ohne Leistungsdruck experimentiert und gelernt werden kann.

Für junge Menschen sind Smartphones nicht wegzudenken, älteren Menschen sind sie oft fremd. Foto: Sebastian Kahnert/dpa

„Wir wollen Senioren erreichen, die Schwierigkeiten mit der digitalen Welt oder Scheu vor der modernen Technik haben. Die Menschen sollen in die Lage versetzt werden, die ganzen neuen Sachen anzunehmen und sie sicher zu nutzen“, sagt Magerkurth. Dabei gehe es auch darum, für die Gefahren der digitalen Welt zu sensibilisieren, schließlich seien gerade die Unerfahrenheit und Unsicherheit älterer Menschen Türöffner für Betrugsversuche aller Art.

„Der Langsamste ist die Lokomotive.“

Sein Mitstreiter Alfons Feichtner ergänzt, jüngere Leute seien mit Laptop und Smartphone groß geworden und würden sich in der digitalen Welt ganz selbstverständlich bewegen. „Aber viele Ältere sind mit den Entwicklungen überfordert. Es gibt eine enorme Kluft zwischen den Anforderungen der Moderne und den Fähigkeiten der Älteren. Da geht es auch um gesellschaftliche Teilhabe aller Menschen. Das ist ein zentraler Begriff dabei, das wollen wir erreichen“, stellt Feichtner fest.

Neben den Beratungs- und Übungsterminen bietet der Computertreff auch Kurse und Schulungen zu bestimmten Themen an. So stehen etwa Kurse mit Basiswissen im Umgang mit dem Smartphone, zu Kommunikationsprogrammen oder zum Fotografieren mit dem Handy auf dem Programm. „Auch Online-Banking oder die elektronische Steuererklärung könnten Thema werden, wenn es gewünscht wird“, sagt Feichtner und verspricht eine persönliche und ungezwungene Atmosphäre bei den Kursen. „Es ist uns wichtig, dass alle auch alles mitbekommen. Der Langsamste ist die Lokomotive.“

Anmeldung

Computertreff im Seniorenrat Baltmannsweiler

Treffen und kostenfreie Beratungen donnerstags 15.30 bis 17.30 Uhr, Grundschule Hohengehren, Erdgeschoss, Raum 13, barrierefreier Zugang, ohne Anmeldung; weitere Informationen gibt es bei Alfons Feichtner, Telefon: 0 71 53 / 4 12 07, oder Bernd Heugel, Telefon: 0 71 53 / 4 20 21, E-Mail: sc-comp-treff@gmx.de.