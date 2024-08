Baltmannsweiler-Hohengehren: Der Liederkranz-Männerchor gibt nicht auf

1 Die 16 sangesstarken Männer des Hohengehrener Liederkranz-Chores Foto: /Rainer Kellmayer

Obwohl der Männerchor im Liederkranz Hohengehren von Nachwuchssorgen geplagt wird, lässt man sich nicht unterkriegen. Im Oktober steht ein gemeinsames Konzert mit dem gemischten Chor „Joy of Music“ an.











Männerchöre haben in Deutschland eine lange Tradition, die zurückreicht bis ins 19. Jahrhundert. Ihre Wurzeln liegen in der musikalischen Erneuerung zur Zeit der Aufklärung, in der romantische Gefühle besungen wurden. Soziale Transformationen haben die Männerchöre in den vergangenen Jahren jedoch vor große Probleme gestellt: Die Chöre sind oft überaltert und die Rekrutierung von Nachwuchs gestaltet sich zunehmend schwierig.