1 Eine Schule an zwei Standorten, wie hier in Hohengehren, das macht die Grundschule in Baltmannsweiler aus. Foto: Archiv/Roberto Bulgrin

Der Gemeinderat von Baltmannsweiler hat die Weichen für die weitere Schulentwicklung gestellt. So soll die örtliche Grundschule mit ihren beiden Standorten in Baltmannsweiler und Hohengehren vom Schuljahr 2026/2027 an in eine Ganztagsschule in Wahlform umgewandelt werden und der entsprechende Antrag beim Staatlichen Schulamt eingereicht werden.

Mehr Bildungsgerechtigkeit, unabhängig von der Herkunft, und mehr Entlastung von Familien soll die geplante freiwillige Ganztagsschule den Familien in Baltmannsweiler bringen, heißt es im pädagogischen Konzept, das die Schulleitung vorgelegt hat.

Vorausgegangen war der kommunalpolitischen Entscheidung ein ausführlicher Schulentwicklungsprozess, an dem sich Schule, Gemeinderat, Verwaltung und die Eltern beteiligten. Der Prozess sollte ausloten, wie die Einführung des bundesweiten Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich in der Schurwaldgemeinde umgesetzt werden kann.

Eine weitere Ganztagsschule in Wahlform im Kreis Esslingen

Schon bald war klar, dass die Entscheidung über die Teilnahme an der Ganztagsschule den Eltern obliegt und deshalb auf freiwilliger Basis erfolgen soll, was Wahlform genannt wird. Außerdem soll die bestehende Schulkindbetreuung beibehalten werden, die auch ergänzend gebucht werden kann, wie es in einer Mitteilung der Kommune heißt.

Der Rektor Friedemann Warth ist mit seinem Team für die Schulentwicklung verantwortlich. Foto: Archiv/Schule

Wenn die freiwillige Ganztagsschule ab dem Schuljahr 2026/27 an beiden Schulstandorten schrittweise eingeführt wird, nehmen zunächst die Erstklässler daran teil, die voraussichtlich immer dienstags bis donnerstags jeweils sieben Zeitstunden in der Schule sein werden.

Für die Kinder, die nicht am Ganztag teilnehmen, soll der Unterricht in der Regel um 12 Uhr enden. Für alle anderen schließt sich ein Mittagessen mit anschließender Spiel- und Erholungszeit an. Um möglichst flexible Angebote für die Bedürfnisse von Familien zu schaffen, können Kinder, die ganztags in der Schule sind, zum Mittagessen auch nach Hause gehen und danach in die Schule zurückkehren.

Familien können Betreuung flexibel dazu buchen

Auf die Spiel- und Erholungszeit folgen die Hausaufgabenbetreuung sowie eine Auswahl an AGs, die um 15 Uhr enden sollen. Ergänzend bietet die Kommune auch weiterhin die Schulkindbetreuung morgens ab 7 Uhr, montags- und freitagnachmittags sowie an anderen Tagen ergänzend ab 15 Uhr an, die bei Bedarf zusätzlich gebucht werden kann.

Als nächstes sollen ein Planungs-, Finanzierungs- und Kommunikationskonzept vorbereitet sowie ein Partner gesucht werden, der einen alternativen Schulstandort zwischen beiden Ortsteilen prüfen soll. com