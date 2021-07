1 Die Polizei ermittelt in Baltmannsweiler wegen dem Diebstahl von Felgen (Symbolfoto). Foto: imago images/Fotostand/Fotostand / Fritsch via www.imago-images.de

In Baltmannsweiler haben unbekannte die Reifen samt Originalfelgen eines Porsche gestohlen.

Baltmannsweiler -

In Baltmannsweiler wurden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Originalfelgen samt Reifen im Wert von insgesamt etwa 7 000 Euro von einem geparkten Porsche gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, bockten Unbekannte dazu den in der Hauptstraße geparkten Porsche auf und überwanden auf unbekannte Weise die Radschraubensicherung. Die Täter stahlen die Reifen samt Felgen und stellten den Wagen im Anschluss einfach auf den Bremsscheiben wieder ab, wodurch noch weitere Schäden in unbekannter Höhe entstanden. Der Polizeiposten in Plochingen führt die Ermittlungen.