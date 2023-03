1 Ein Rettungswagen brachte den Mann am nächsten Morgen in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Sturz von einem E-Scooter in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) hat sich ein Mann in der Nacht auf Sonntag schwer verletzt. Zeugen fanden den beschädigten Roller am Morgen, der Mann wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht.















Bei einem Verkehrsunfall in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) hat sich ein Mann in der Nacht auf Sonntag ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt. Laut Polizeiangaben war der Mann auf einem E-Roller in der Zinkenstraße unterwegs. Dort kollidierte er offenbar mit einem geparkten Auto und stürzte. Später kam er ein zweites Mal zu Fall. Im Anschluss begab er sich offenbar nach Hause, der Roller blieb an der Unfallstelle zurück. Ein Passant entdeckte diesen schließlich gegen 6.20 Uhr und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten den Schwerverletzten daraufhin an seiner Wohnanschrift antreffen, der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf 750 Euro.